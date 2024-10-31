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Атака РФ на Харків: може статися обвал будинку, одна дитина загинула

Фото: пошкоджений будинок в Харкові (t.me/synegubov)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 30 жовтня, Росія атакувала авіабомбою багатоповерхівку у Харкові. Руйнування будинку загрожують його обвалом, тим часом кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Руйнування будинку від ворожого КАБу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів", - розповів він.

За попередньою інформацією, росіяни використали для атаки ФАБ-500.

Крім того, Синєгубов наголосив, ворог вкотре обрав для терору саме нічний час, коли люди перебувають сім'ями вдома.

За останніми даними, станом на 00:43 вже відомо про 29 постраждалих. Крім того, одна дитина загинула.

 

Олег Синєгубов у свою чергу опублікував фото наслідків удару.

 

 

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