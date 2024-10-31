Атака РФ на Харків: може статися обвал будинку, одна дитина загинула

"Руйнування будинку від ворожого КАБу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів", - розповів він.

За попередньою інформацією, росіяни використали для атаки ФАБ-500.

Крім того, Синєгубов наголосив, ворог вкотре обрав для терору саме нічний час, коли люди перебувають сім'ями вдома.

За останніми даними, станом на 00:43 вже відомо про 29 постраждалих. Крім того, одна дитина загинула.

Олег Синєгубов у свою чергу опублікував фото наслідків удару.