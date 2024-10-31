Атака РФ на Харьков: может произойти обвал дома, один ребенок погиб

Вечером, 30 октября, Россия атаковала авиабомбой многоэтажку в Харькове. Разрушения дома угрожают его обвалом, в то же время количество пострадавших продолжает расти.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .
"Разрушения дома от вражеского КАБ достаточно значительны, что чревато обвалом и в целом работе спасателей. Несмотря на это, работники ГСЧС максимально оперативно работают над разбором завалов", - рассказал он.
По предварительным данным, россияне использовали для атаки ФАБ-500.
Кроме того, Синегубов подчеркнул, что враг еще раз выбрал для террора именно ночное время, когда люди находятся семьями дома.
По последним данным, по состоянию на 00:43 уже известно о 29 пострадавших. Кроме того, один ребенок погиб.
Олег Синегубов, в свою очередь, опубликовал фото последствий удара.
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