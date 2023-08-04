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Атака на порт в Ізмаїлі. Прикордонники показали, як збивали ворожі "Шахеди"

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Ізмаїл, П'ятниця 04 серпня 2023 10:05
Атака на порт в Ізмаїлі. Прикордонники показали, як збивали ворожі "Шахеди" Фото: прикордонники показали, як збивали дрони під час атаки на Ізмаїл (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вночі 2 серпня атакували порт в Ізмаїлі на річці Дунай. Українські прикордонники показали, як тієї ночі збивали ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

В ніч на 2 серпня під час масованої атаки російської армії на портову інфраструктуру України на Дунаї прикордонники Ізмаїльського загону збили аж два ворожих дрони-камікадзе іранського виробництва. Один "Шахед" вибухнув у повітрі.

Президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення подякував воїнам Ізмаїльського прикордонного загону.

Атака на Ізмаїл

Нагадаємо, вночі 2 серпня російські окупанти вчергове атакували південь України, а саме портову інфраструктуру. Цього разу загарбники вдарили по порту на річці Дунай в Ізмаїлі Одеської області.

Внаслідок атаки пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Після цього, за даними ЗМІ, зросли ціни на продовольство.

Детальніше про атаку на порт, мету ворога та чи можна зупинити атаки на зерно - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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