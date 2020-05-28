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Атака на поліцейських і арешти: ще в двох містах США пройшли масові протести

Новини » В світі     28.05.2020 - 16:27
Атака на поліцейських і арешти: ще в двох містах США пройшли масові протести
Фото: протести в США (twitter.com/colocha.rachel)

Протести пройшли в Лос-Анджелесі і Мемфісі

У Сполучених Штатах відбулися масові протести, що закінчилися зіткненнями з поліцією, ще в двох містах - Лос-Анджелесі і Мемфісі. Причиною протестів стало вбивство на початку тижня афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими при затриманні.

Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) в акції взяли участь кілька сотень людей. Вони виступили проти насильства з боку правоохоронців. При цьому деякі з демонстрантів вчинили напад на поліцейський автомобіль. У результаті сталися сутички між учасниками акції протесту і правоохоронцями.

У Мемфісі (Теннесі) в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією було затримано як мінімум двоє учасників протесту.

Зазначимо, протести в США почалися в Міннеаполісі на початку тижня. Тоді, 25 травня, в результаті жорстокого затримання з боку поліцейських загинув Джордж Флойд.

Раніше РБК-Україна писало, що у результаті протестів у Міннеаполісі один чоловік був застрелений, підозрюваного затримали.

Також повідомлялося, що через заворушення в Міннеаполісі місцева влада запросили підтримку Національної гвардії США.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротест
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