Атака на поліцейських і арешти: ще в двох містах США пройшли масові протести

Протести пройшли в Лос-Анджелесі і Мемфісі
У Сполучених Штатах відбулися масові протести, що закінчилися зіткненнями з поліцією, ще в двох містах - Лос-Анджелесі і Мемфісі. Причиною протестів стало вбивство на початку тижня афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими при затриманні.
Про це повідомляє CNN.
Наголошується, що в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) в акції взяли участь кілька сотень людей. Вони виступили проти насильства з боку правоохоронців. При цьому деякі з демонстрантів вчинили напад на поліцейський автомобіль. У результаті сталися сутички між учасниками акції протесту і правоохоронцями.
У Мемфісі (Теннесі) в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією було затримано як мінімум двоє учасників протесту.
Зазначимо, протести в США почалися в Міннеаполісі на початку тижня. Тоді, 25 травня, в результаті жорстокого затримання з боку поліцейських загинув Джордж Флойд.
Раніше РБК-Україна писало, що у результаті протестів у Міннеаполісі один чоловік був застрелений, підозрюваного затримали.
Також повідомлялося, що через заворушення в Міннеаполісі місцева влада запросили підтримку Національної гвардії США.
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Автор: Игорь Литвиненко