Атака на нафтобазу у Тамбовській області: ЗМІ показали фото пожежі зі спутника

Атака на нафтобазу у Тамбовській області РФ

20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.

Пізніше РБК-Україна стало відомо, що це дрони Служби безпеки України (СБУ) успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея.

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