Атака на місію Червоного Хреста. Україна зібрала докази причетності Росії

За фактом обстрілу було відкрито кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війська РФ 12 вересня зі ствольної артилерії завдали удару по трьох автомобілях місії Червоного Хреста у селі Віролюбівка під час роздачі гуманітарної допомоги. Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного дрона. Було вилучено уламки боєприпасів.

У рамках слідчих дій встановили, що обстріл здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні РФ.

"Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначив генпрокурор Андрій Костін.

Правоохоронці визначили напрям "прильоту". Вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі окупованого села Ягідне Бахмутського районі. Там воюють 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади (омсбр).

Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні безпілотники "Ланцет".

Фото: Україна зібрала докази причетності РФ до обстрілу Червоного Хреста (gp.gov.ua)