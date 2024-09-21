Атака на миссию Красного Креста. Украина собрала доказательства причастности России

По факту обстрела было возбуждено уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Войска РФ 12 сентября со ствольной артиллерии нанесли удар по трем автомобилям миссии Красного Креста в селе Веролюбовка во время раздачи гуманитарной помощи. Правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно место попадания ударного дрона. Были изъяты обломки боеприпасов.

В рамках следственных действий установили, что обстрел совершен двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152-мм и беспилотным баражирующим боеприпасом "Ланцет", находящимся только на вооружении РФ.

"Снаряды 152-мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и баражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БпЛА "Ланцет", но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста", - отметил генпрокурор Андрей Костин.

Правоохранители определили направление "прилета". Огневые позиции артиллерийских подразделений, вероятно, находились в районе оккупированного села Ягодное в Бахмутском районе. Там сражаются 1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200 отдельной мотострелковой бригады (омсбр).

Данные подразделения имеют вооруженные артиллерийские системы для ведения огня снарядами 152 мм и ударные беспилотники "Ланцет".

Фото: Украина собрала доказательства причастности РФ к обстрелу Красного Креста (gp.gov.ua)