Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки

Кримський міст сьогодні, 17 липня, знову було пошкоджено внаслідок атаки. З'явилися супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Financial Times Крістофера Міллера у Twitter.
На знімках можна побачити наслідки пошкоджень Кримського мосту.
Фото: супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту (twitter.com/ChristopherJM)
Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Один із прольотом у бік Тамані був зруйнований, а проліт у бік Керчі - пошкоджений.
Джерела РБК-Україна у Службі безпеки України розповіли, що ці вибухи були результатом спецоперації СБУ та Військово-морських сил. Міст атакували за допомогою надводних дронів.
У СБУ на цьому фоні нагадали, що норми міжнародного права та правила ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи супротивника.
Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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