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Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки

Фото: з'явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кримський міст сьогодні, 17 липня, знову було пошкоджено внаслідок атаки. З'явилися супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Financial Times Крістофера Міллера у Twitter.

На знімках можна побачити наслідки пошкоджень Кримського мосту.

Фото: супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту (twitter.com/ChristopherJM)

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Один із прольотом у бік Тамані був зруйнований, а проліт у бік Керчі - пошкоджений.

Джерела РБК-Україна у Службі безпеки України розповіли, що ці вибухи були результатом спецоперації СБУ та Військово-морських сил. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

У СБУ на цьому фоні нагадали, що норми міжнародного права та правила ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи супротивника.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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