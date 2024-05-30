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Атака на Крим 30 травня: росЗМІ дізналися нові подробиці наслідків удару

Фото: з'явилися нові подробиці наслідків удару по Криму 30 травня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Наслідки атаки на тимчасово окупований Крим у ніч на 30 травня виявилися набагато значнішими. Це підтверджують навіть у самій РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Чотири катери, два пороми і лоцманський катер пошкоджені або знищені внаслідок нічної ракетної атаки в Криму. П'ять людей поранені", - пише ASTRA з посиланням на джерела.

Так, крім лоцманського катера "Мечта", який затонув, у Криму під час сьогоднішньої атаки пошкодження отримали пором "Конро Трейдер" і пором "Авангард".

"Останній через пошкодження сів на мілину. На поромі "Конро Трейдер" поранення отримав один із членів екіпажу. На "Авангарді" поранено 4 людей", - додали в Telegram-каналі.

Крім цього, пошкодження отримали чотири транспортно-десантні катери КС 701, про знищення двох з яких вже повідомили в ГУР МО України.

Крім того, кримські гауляйтери також повідомляли, що два пороми постраждали в Керчі від нібито "збитих уламків ракет".

Атака на Крим

30 травня Головне управління розвідки України (ГУР) провело чергову операцію у тимчасово окупованому Криму. Для цього вони використовували морські дрони Magura V5.

Незважаючи на те, що РФ піднімала в небо чи не іскадриллю - шість літаків і два вертольоти, розвідникам вдалося знищити два російські катери типу "Тунець". Пізніше ASTRA написала, що затонув і російський лоцманський катер "Мечта".

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