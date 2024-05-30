Не два? РосЗМІ повідомили про затоплення ще одного катера вночі у Керчі

Лоцманський катер "Мечта" затонув внаслідок ракетної атаки на тимчасово окупований Крим у ніч проти 30 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

"Сьогодні вночі, 30 травня, на Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили лоцманський катер "Мечта", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними джерел ASTRA в екстрених службах окупованого півострова, катер зазнав аварії і затонув. При цьому стверджується, що нібито члени екіпажу встигли залишити судно та не постраждали.

Що відомо про "Мечту"

28 жовтня 2021 року Азово-Чорноморська басейнова філія "Росморпорту" придбала лоцманський катер "Мечта". Катер проекту 1459 року виготовлений у 1985 році на Ленінградському ССЗ "Пелла" і став сьомим лоцманським судном філії.

Згідно з відкритими даними, катер "Мечта" являє собою сталеве однопалубне судно зі уступом у носі, одноярусною рульовою рубкою і з кормовим розташуванням дизельних двигунів.

Лоцманські катери даного проекту можна експлуатувати у зимових умовах із товщиною битого льоду не більше 30 см.

Знищення катерів "Тунець"

Українські спецслужби постійно проводять спецоперації на території тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, в ніч на 30 травня, ГУР знищило два російські катери типу "Тунець". Під час атаки РФ 32 рази підіймала в небо бойову авіацію - шість літаків та два вертольоти.

Під час атаки ГУР використало морські дрони Magura V5. Нещодавно голова ГУР Кирило Буданов розповів, що морські дрони Magura V5 незабаром будуть домінувати над звичайними кораблями.