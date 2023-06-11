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Атака на корабель РФ. Росіяни показали відео знищення дронів, але є нюанс

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Неділя 11 червня 2023 18:28
Атака на корабель РФ. Росіяни показали відео знищення дронів, але є нюанс Фото: розвідувальний корабель "Приазов'я" (wikipedia)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони РФ опублікувало відео знищення дронів, які нібито атакували розвідувальний корабель "Приазов'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони РФ у Telegram.

В оборонному відомстві заявили, що нібито знищили шість дронів, які атакували російський корабель, однак на відео показали знищення лише одного.

На відео також видно і назву дрона "Кіт і Єнот". Зазначимо, що раніше Monobank зібрав 40 млн гривень на морські дрони. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомляв, що називатися вони будуть Monobank, "Банка", "Кешбек" і "Кіт і Єнот".

Атака на корабель "Приазов'я"

Міноборони РФ заявляло, що ЗСУ нібито атакували шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель.

Водночас у відомстві повідомляли, що атака нібито була успішно відбита, а всі дрони були знищені "зі штатного озброєння російського корабля за 300 кілометрів на південний схід від Севастополя".

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