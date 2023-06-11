Атака на корабль РФ. Россияне показали видео уничтожения дронов, но есть нюанс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минобороны РФ в Telegram .

В оборонном ведомстве заявили, что якобы уничтожили шесть дронов, которые атаковали российский корабль, однако на видео показали уничтожение только одного.

На видео также видно и название дрона "Кот и Енот". Отметим, что ранее Monobank собрал 40 млн гривен на морские дроны. Сооснователь банка Олег Гороховский сообщал, что называться они будут Monobank, "Банка", "Кэшбек" и "Кот и Енот".

Атака на корабль "Приазовье"

Минобороны РФ заявляло, что ВСУ якобы атаковали шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль.

В то же время в ведомстве сообщади, что атака якобы была успешно отражена, а все дроны были уничтожены "из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя".

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