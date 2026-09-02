Атака на Київську область: двоє людей постраждали, пошкоджено будинки та склади

Є постраждалі

У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі жінка отримала осколкові поранення руки та плеча. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено громадянську інфраструктуру

Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах Київської області.

У Бучанському районі спалахнули складські приміщення. Крім того, там пошкоджено приватну хату. Ще один приватний будинок зазнав пошкоджень у Броварському районі.

У Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю.

Рятувальники продовжують працювати на місцях подій та усувати наслідки атаки.