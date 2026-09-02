Атака на Киевскую область: два человека пострадали, повреждены дома и склады

Есть пострадавшие

В Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра. В Броварском районе женщина получила осколочные ранения руки и плеча. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждена гражданская инфраструктура

В результате атаки повреждения зафиксированы в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

В Бучанском районе загорелись складские помещения. Кроме того, там поврежден частный дом. Еще один частный дом получил повреждения в Броварском районе.

В Бориспольском районе повреждено складское здание.

Спасатели продолжают работать на местах происшествий и устранять последствия атаки.