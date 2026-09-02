RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Атака на Киевскую область: два человека пострадали, повреждены дома и склады

09:31 02.09.2026 Ср
1 мин
Последствия удара зафиксированы сразу в нескольких районах региона
aimg Анастасия Никончук
Фото: обстрел Киевской области (ГСЧС)

В Киевской области в результате утренней атаки 2 сентября пострадали два человека. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в нескольких районах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Есть пострадавшие

В Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра. В Броварском районе женщина получила осколочные ранения руки и плеча. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждена гражданская инфраструктура

В результате атаки повреждения зафиксированы в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

В Бучанском районе загорелись складские помещения. Кроме того, там поврежден частный дом. Еще один частный дом получил повреждения в Броварском районе.

В Бориспольском районе повреждено складское здание.

Спасатели продолжают работать на местах происшествий и устранять последствия атаки.

Напоминаем, что в ночь на 2 сентября российские войска нанесли массированный удар по Одессе. В городе зафиксированы повреждения многоэтажного дома и перебои с электроснабжением, среди пострадавших есть ребенок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине