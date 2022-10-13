Атака Київської області дронами-камікадзе: нові подробиці, фото та відео

"Сьогодні вночі ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київської області. В результаті вибухів сталось займання. За попередніми даними, потерпілих немає", - написав він.

Також Нєбітов показав відео нічного обстрілу безпілотниками окупантів Макарівської громади (саме вона потрапила під удар беспілотників, - ред.).

"На місці вибухів працює поліція і екстрені служби. СБУ фіксує наслідки ворожої атаки", - додав Нєбітов.

Прильоти в Макарівський район підтвердив і Макарівський селищний голова Вадим Токар. За його даними, перший "прильот" був близько 05:12, ще два - в 5.29 та 5.35, всього їх дійсно було 3.