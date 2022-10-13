Атака Киевской области дронами-камикадзе: новые подробности, фото и видео

"Сегодня ночью враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевской области. В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

Также Небитов показал видео ночного обстрела беспилотниками оккупантов Макаровской общины (именно она попала под удар беспилотников, - ред.).

"На месте взрывов работает полиция и экстренные службы. СБУ фиксирует последствия вражеской атаки", - добавил Небитов.

Прилеты в Макаровский район подтвердил и Макаровский поселковый голова Вадим Токарь. По его данным, первый "прилет" был около 05:12, еще два - в 5.29 и 5.35, всего их действительно было 3.