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Атака Киевской области дронами-камикадзе: новые подробности, фото и видео

Фото: атака Киевской области дронами-камикадзе (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки дронами-камикадзе Киевской области ранним утром в четверг, 13 октября, были зафиксированы три обстрела Бучанского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Сегодня ночью враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевской области. В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

Также Небитов показал видео ночного обстрела беспилотниками оккупантов Макаровской общины (именно она попала под удар беспилотников, - ред.).

"На месте взрывов работает полиция и экстренные службы. СБУ фиксирует последствия вражеской атаки", - добавил Небитов.

Прилеты в Макаровский район подтвердил и Макаровский поселковый голова Вадим Токарь. По его данным, первый "прилет" был около 05:12, еще два - в 5.29 и 5.35, всего их действительно было 3.

Как сообщалось, российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область.

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Киевская область