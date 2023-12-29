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Атака на Київ: відомо про 5 постраждалих, пошкоджена станція метро "Лукʼянівська"

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 08:40
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Атака на Київ: відомо про 5 постраждалих, пошкоджена станція метро "Лукʼянівська" Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час масованої атаки на Київ вранці 29 грудня вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки", - написав він.

Крім того, наразі відомо про 5 постраждалих у столиці. "У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та двох - у Шевченківському", - повідомив Кличко.

Наслідки удару

За даними Київської міської військової адміністрації, у Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинку. Також є загоряння на території гаражів.

У Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Попередньо, один потерпілий.

"У Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. Попередньо багато постраждалих. Інформація оновлюється і уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також у Подільському районі є руйнування на території нежитлової забудови. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

У Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння, розповіли у КМВА.

Удар по Україні

Нагадаємо, російські війська зранку 29 грудня нанесли масований ракетний удар по Україні зі стратегічної авіації

Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

У Києві після вибухів мер Віталій Кличко повідомив про інтенсивну роботу ППО.

Про те, що відомо про наслідки удару, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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