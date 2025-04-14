Атака на Київ: росіяни дроном знищили склад фармацевтичної компанії
Росіяни 12 квітня ударом дрона-камікадзе знищили склад групи фармацевтичних компаній КУСУМ (аптечний склад ТОВ Гледфарм ЛТД) у місті Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Зазначається, що на складі зберігались готові лікарські засоби, діючі фармацевтичні субстанції, допоміжні речовини для виробництва лікарських засобів, а також нове виробниче обладнання. Загальний обсяг збитків оцінюється приблизно у 1 млрд гривень. На щастя, жоден зі співробітників компанії не постраждав.
"Ми щиро вдячні всім державним структурам та їх керівникам, а також партнерам – як в Україні, так і за її межами — за підтримку та запропоновану допомогу у цей складний час. Окремо хочемо висловити подяку рятувальникам ДСНС за професіоналізм та мужність", - зазначили у компанії.
У КУСУМ додали, що з часом склад буде відновлено у повному обсязі руйнівні удари росіян.
Обстріл РФ по Україні
Пізно ввечері, 12 квітня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.
Зокрема, в ніч на 13 квітня Росія атакувала Київ дронами. Російські війська спрямували на столицю України близько 30 безпілотників.
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