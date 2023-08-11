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Атака "Кинджалів". Росія випустила 4 ракети у напрямку аеродрому, одну збили

Фото: Росія 11 серпня атакувала Україну 4 ракетами "Кинджал" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 11 серпня випустила по Україні чотири аеробалістичні ракети "Кинджал", одну з них вдалося збити. Ціллю окупантів був аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Сьогодні близько 10:00 окупанти випустили чотири ракети Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.

Ракети зайшли у повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Сили протиповітряної оборони збили один "Кинджал" у Київській області. Решта ракет вдарила неподалік аеродрому. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет влучила у житловий сектор.

Що відомо про наслідки атаки

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги у низці регіонів пролунали вибухи. Їх чули у столиці, Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Пізніше стало відомо, що у Києві збили ракету "Кинджал", але уламки упали у двох районах міста. На щастя, ніхто не постраждав.

Проте ворожа ракета влучила на територію приватного будинку в Івано-Франківській області. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик. За повідомленнями місцевої влади, також є постраждалі.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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