Атака на Каспійськ. РФ має розуміти, що під ударом можуть бути не лише кораблі, - експерт

"Це каже про те, що у нас є дрони, які можуть долати ту відстань. Ми це розуміли раніше, вони вже прилітали. Зараз ворог має розуміти, що нема такого міста на території РФ, куди ми не можемо дотягнутися", - сказав експерт.

Він додав, що поки Україна може дотягнутися до цілей вглибині Росії дронами, які не можуть нести велику кількість вибухівки. Це важливо для того, щоб завдати суттєвої руйнації.

Гетьман нагадав, що Каспійське море - це місце пуску ракет з літаків Ту-95МС. Тому росіяни повинні розуміти загрози.

"Я думаю, що росіяни починають розуміти, що атакувати дронами можна не тільки кораблі, а те, що і в повітрі, швидше за все, можливо. Бо наші дрони вже атакують дрони росіян. І я думаю, що спрямувати дрон, якщо він керується не по інерційній програмі, яка прописана всередині нього, а керується ззовні, то можна його і підкоригувати для потрапляння в бомбардувальник. Це припущення", - заявив експерт.

Він наголосив, що не стверджує про існування такої технології. Але експерт не виключав, що якщо дрони можуть долетіти і вражати цілі на воді чи землі, то можуть і вражати цілі у повітрі.

"Не факт, що це може працювати як потужний засіб протиповітряної оборони, як наш Patriot чи інші комплекси, які ми використовуємо, але припустити дуже хотілося б", - додав Гетьман.