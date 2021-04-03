Атака на Капитолий в США: Байден приказал приспустить флаги

Он подчеркнул, что новость об атаке и смерти офицера полиции Капитолия Уильяма Эванса сильно потрясла его и его супругу.

"Мы с Джилл были убиты горем, узнав о насильственном нападение на контрольно-пропускной пункт на территории Капитолия США, в результате которого погиб офицер Уильям Эванс из полиции Капитолия США, а его коллега борется за свою жизнь", - сказал Байден.

Он выразил искренние соболезнования семье офицера Эванса и всем, кто скорбит о его утрате.

Байден приказал, чтобы до заката 6 апреля в честь Эванса был приспущен флаг США в Белом доме и во всех федеральных зданиях.