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Атака на Капітолій у США: Байден наказав приспустити прапори

Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден наказав приспустити державні прапори на адміністративних будівлях по всій країні. Це сталося після атаки на Капітолій, в результаті якої загинув поліцейський.

Про це повідомляє СNN.

Він підкреслив, що новина про атаку та смерть офіцера поліції Капітолія Вільяма Еванса сильно вразила його та його дружину.

"Ми з Джилл були вбиті горем, дізнавшись про насильницький напад на контрольно-пропускний пункт на території Капітолію США, в результаті якого загинув офіцер Вільям Еванс з поліції Капітолія США, а його колега бореться за своє життя", - сказав Байден.

Він висловив щирі співчуття родині офіцера Еванса і всім, хто сумує про його втрату.

Байден наказав, щоб до заходу 6 квітня на честь Еванса був приспущений прапор США в Білому домі та в усіх федеральних будівлях.

Нагадаємо про напад на Капітолій у США. Загинув офіцер поліції і водій автомобіля, який намагався протаранити огорожу.

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