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Атака Ізраїлю на Іран: ЗМІ оприлюднили супутникові знімки пошкодженої РЛС

Фото: Ізраїль пошкодив ракетами іранську РЛС біля міста Ісфахан (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Під час повітряної атаки на Іран минулої ночі, армія Ізраїлю пошкодила радіолокаційну систему біля аеропорту міста Ісфахан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У розпорядження агентства потрапили супутникові знімки, на яких зафіксовані пошкодження після ізраїльського удару по цьому району вночі.

Додаткові супутникові знімки радара з синтезованою апертурою також свідчать про те, що об'єктом обстрілу була радіолокаційна станція поблизу аеропорту Ісфахана.

Знімки радара з синтезованою апертурою Umbra, отримані о 0648Z 19APR2024, демонструють пошкодження іранської батареї стратегічних зенітно-ракетних комплексів С-300ПМУ2 в Ісфахані з 15APR2024. На знімках видно пошкоджений радар виявлення цілі 30N6E, який все ще перебуває на стаціонарній стійці радара.

Водночас, інші компоненти системи батареї були вивезені з полігону. Їхній статус і місцезнаходження наразі невідомі. Високопоставлене американське військове джерело у розмові з FOX News зазначило, що "ізраїльтяни влучили в те, у що мали намір влучити".

Фото: Chris Biggers (twitter.com/CSBiggers)

Атака Ізраїлю на Іран

В ніч на 14 квітня Іран масштабно атакував Ізраїль ударними безпілотниками і ракетами. Цілі запускалися з території Ірану та маріонетками іранського режиму з території Іраку, Сирії, Лівану та Ємену. Більшість ракет і дронів були успішно збиті силами ізраїльської ППО.

Атака стала відповіддю Тегерану на удар ізраїльтян по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня, під час якого загинуло кілька іранських генералів Корпусу вартових ісламської революції.

Вранці 19 квітня армія оборони Ізраїлю завдала повітряного удару по Ірану у відповідь на масштабну атаку. ЦАХАЛ вдарив ракетами і дронами по території військової бази біля міста Ісхафан.

Згідно з повідомленням телеканалу ABC, ймовірний ізраїльський удар під Ісфаханом був націлений на радіолокаційну систему, яка була частиною системи протиповітряної оборони іранського ядерного об'єкту в Натанзі.

Сполучені Штати не підтримали плани Ізраїлю вдарити по Ірану у відповідь на нещодавній масований обстріл.

Білий дім та Держдепартамент відмовилися коментувати ракетну атаку Ізраїлю на Іран.

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Іран