Атака Ірану на Ізраїль викликала хаос у світових авіаперевезеннях

Міжнародні авіакомпанії зіткнулися з перебоями у польотах після того, як спроба Ірану завдати удару по Ізраїлю ще більше скоротила можливості для літаків, що курсують між Європою та Азією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напад Ірану на Ізраїль із застосуванням понад 300 ракет і безпілотників, більшість з яких були збиті ізраїльською системою протиракетної оборони, яку підтримують США, викликав хаос в авіаційній галузі.

За останні два дні як мінімум дюжині авіакомпаній довелося скасувати або змінити маршрут рейсів, включаючи Qantas, німецьку Lufthansa, United Airlines та Air India.

За словами Марка Зі, засновника OPSGROUP, яка відстежує повітряний простір та аеропорти, це було найбільшим порушенням авіаперевезень з часу нападу на Світовий торговий центр 11 вересня 2001 року.

"З того часу у нас не було ситуації, коли б так швидко закривалася така кількість різних повітряних просторів, і це створює хаос", - сказав Зі агентству Reuters, додавши, що перебої, ймовірно, триватимуть ще кілька днів.

Останні проблеми з маршрутами є ударом по галузі, яка вже стикається з багатьма обмеженнями через конфлікт між Ізраїлем та Хамасом, а також війною Росії з Україною.

Шлях із Заходу на Схід

Повітряний простір Ірану використовується авіакомпаніями, що курсують між Європою та Азією, і ці перевізники будуть обмежені двома життєздатними альтернативними маршрутами: або через Туреччину або через Єгипет і Саудівську Аравію, сказав Зі.

Ізраїль закрив свій повітряний простір 14 квітня, а згодом знову відкрив його вранці 15 квітня. Йорданія, Ірак та Ліван також відновили польоти над своїми територіями.

Найбільші авіакомпанії Близького Сходу, зокрема Emirates Airlines, Qatar Airways та Etihad Airways, заявили 15 квітня, що відновлять роботу в регіоні після скасування або зміни маршруту деяких рейсів.

Поки не ясно, чи вплинуть останні заворушення на попит на пасажирів, який залишається високим, незважаючи на конфлікти, що продовжуються в Україні та Газі, сказав Брендан Собі, незалежний авіаційний аналітик.

"Якщо політична ситуація та конфлікти продовжать загострюватися, то в якийсь момент люди почнуть турбуватися про поїздки, але поки що цього не сталося", - сказав Собі.