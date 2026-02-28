Атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США, - ЗМІ

Американський чиновнник повідомив, що США брали участь у сьогоднішніх ранкових ударах по Ірану разом з Ізраїлем.

Водночас джерела The New York Times стверджують, що цього разу атака має бути значно масштабнішою, аніж американські удари по Ірану в червні 2025 року.

Також, за словами джерела NYT, йдеться про "десятки ударів", яких по Ірану завдає американська авіація.

Як повідомляють співрозмовники видання, у фокусі ударів - "воєнна машина Ірану".