Атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США, - ЗМІ

Удари по Ірану, які відбулися сьогодні вранці, 28 лютого, є спільною операцією Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Американський чиновнник повідомив, що США брали участь у сьогоднішніх ранкових ударах по Ірану разом з Ізраїлем.
Водночас джерела The New York Times стверджують, що цього разу атака має бути значно масштабнішою, аніж американські удари по Ірану в червні 2025 року.
Також, за словами джерела NYT, йдеться про "десятки ударів", яких по Ірану завдає американська авіація.
Як повідомляють співрозмовники видання, у фокусі ударів - "воєнна машина Ірану".
Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для усунення загроз безпеці. Через загрозу ударів у відповідь по всій країні оголошено надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати поблизу укриттів.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні". За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.
Наразі на всій території країни лунають сирени. Командування тилу ЦАХАЛ закликало цивільне населення триматися ближче до бомбосховищ та уникати неважливих поїздок через складну безпекову ситуацію.