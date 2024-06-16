Атака хуситів на українське судно: екіпаж покинув борт

Зазначається, що екіпаж судна подав сигнал лиха, вказавши, що вони покидають корабель. Судно Anna Meta відгукнувся, щоб надати допомогу. Моряків вже транспортують у безпечне місце.

"Екіпаж покинув судно через триваючі пожежі та нездатність їх контролювати", - йдеться у повідомленні.

Американські військові додають, що іранський фрегат IRIN Jamaran був у восьми морських милях від судна Verbena, але не відповів на сигнал лиха.