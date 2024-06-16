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Атака хуситів на українське судно: екіпаж покинув борт

Фото: екіпаж судна Verbena, яке атакували хусити, евакуювали (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Екіпаж українського судна Verbena покинув борт через три дні після того, як його атакували хусити в Аденській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центральне командування Збройних сил США у Twitter.

Зазначається, що екіпаж судна подав сигнал лиха, вказавши, що вони покидають корабель. Судно Anna Meta відгукнувся, щоб надати допомогу. Моряків вже транспортують у безпечне місце.

"Екіпаж покинув судно через триваючі пожежі та нездатність їх контролювати", - йдеться у повідомленні.

Американські військові додають, що іранський фрегат IRIN Jamaran був у восьми морських милях від судна Verbena, але не відповів на сигнал лиха.

 

Що відомо про атаку на українське судно

Нагадаємо, 13 червня хусити атакували українське судно Verbena в Аденській затоці. Бойовики завдали удару двома протикорабельними крилатими ракетами.

Внаслідок атаки на судні виникли пожежі. Один моряк був тяжко поранений, його евакуювали.

Центральне командування Збройних сил США зазначає, що Verbena - це українське вантажне судно під прапором Палау, яке належало Польщі. Балкер транспортував будівельні матеріали з Малайзії до Італії.

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