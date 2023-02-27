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Атака хакерів: у Twitter-акаунті консульства США розмістили нацистський і український прапори

Фото: Twitter-акаунт консульства США в Мілані зламали хакери (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Невідомі зламали Twitter-акаунт консульства США в італійському Мілані й розмістили зображення, де поруч розташовані прапори України та нацистського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фактчекінг-проєкт DisinfoChronicle видання "Детектор медіа".

Наразі повідомлення з прапорами вже видалене, але його скриншоти почали поширювати в акаунтах, що репостять проросійські наративи.

Під зображенням нібито від імені консульства США в Мілані були розміщені повідомлення "українця, який спілкується російською" та стверджує, буцімто в Україні забороняють говорити російською мовою.

Через кілька годин консульство повідомило, що Twitter-акаунт "зазнав хакерської атаки з боку невідомих осіб, які несанкціоновано змінили його вміст".

"Проблема була оперативно вирішена. Ми працюємо над встановленням причини та причетних до зламу", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські хакери атакували ряд держваних українських сайтів. Це призвело до збою в роботі сайту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Росіяни влаштували кібератаки проти органів влади Італії, помстившись за візит Мелоні у Київ.

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Італія