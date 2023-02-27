Атака хакерів: у Twitter-акаунті консульства США розмістили нацистський і український прапори

Наразі повідомлення з прапорами вже видалене, але його скриншоти почали поширювати в акаунтах, що репостять проросійські наративи.

Під зображенням нібито від імені консульства США в Мілані були розміщені повідомлення "українця, який спілкується російською" та стверджує, буцімто в Україні забороняють говорити російською мовою.

Через кілька годин консульство повідомило, що Twitter-акаунт "зазнав хакерської атаки з боку невідомих осіб, які несанкціоновано змінили його вміст".

"Проблема була оперативно вирішена. Ми працюємо над встановленням причини та причетних до зламу", - ідеться в повідомленні.