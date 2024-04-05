Атака на Енгельс та Єйськ. ЗМІ дізнались, скільки там було літаків до ударів (фото)

Енгельс

На військовому летовищі Енгельс у Саратовській області РФ, згідно з даними з супутника за 4 квітня, знаходилось щонайменше 8 стратегічних бомбардувальників: 3 літаки Ту-160 та 5 літаків Ту-95.

Крім того, супутник також зафіксував там того дня по одному літаку Іл-76 та Ту-22.

Єйськ

Що стосується аеродрому у Єйську у Краснодарському краї РФ, то у переддень атаки дронами там знаходилось близько 30 літаків: 10 тренувально-бойових повітряних суден Л-39, 5 транспортних літаків Ан-26 і по одному Ан-74 та Ан-12, а також 4 винищувачі типу Су-27, 4 винищувачі Су-25, 1 винищувач Су-30. Крім того, були і гелікоптери Ка-27, один Мі-8. Також - 2 навчально-тренувальні літаки Ту-134УБЛ.

Морозовськ

Нагадаємо, раніше OSINT-дослідник дійшов висновків, що на аеродромі у Морозовську могли перебувати близько 26 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також чотири винищувачі Су-30. Схожі дані щодо кількості літаків дає і знімок Planet Labs - там вказується, що 4 квітня там було 29 винищувачів різних типів, більшість з яких літаки Су-34.

Удари дронами по аеродромах РФ 5 квітня

Раніше повідомлялося, що у Росії цієї ночі та вранці жалілися на масовану атаку безпілотників. За даними Міноборони РФ, російській ППО нібито "вдалося збити" 53 безпілотники у різних регіонах країни. Особливістю цього удару було те, що серед атакованих міст були ті, де розміщуються аеродроми. А саме: Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

Пізніше джерело РБК-Україна повідомило, що на аеродром Морозовськ у Росії здійснила атаку СБУ разом з військовими та Силами оборони. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

Крім того, джерела РБК-Україна у Силах оборони розповіли, що у ніч проти 5 квітня ГУР разом зі ЗСУ організували операцію, в рамках якої було завдано ударів по 3 аеродромах росіян. Зокрема, пошкоджено бомбардувальники Ту-95МС.

Детальніше про те, що відомо про атаку на міста Морозовськ, Єйськ та Енгельс, де базуються аеродроми, писало РБК-Україна в окремому матеріалі.