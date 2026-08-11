Атака дронів зупинила найбільший нафтохімічний комплекс Росії в Тобольську, - Reuters

За словами трьох джерел видання, комплекс зазнав пошкоджень у результаті атаки безпілотника в понеділок, 10 серпня.

Один зі співрозмовників зазначив, що підприємство, яке є найбільшим у Росії заводом зі зрідження нафтового газу, зупинили на невизначений термін. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і можливі наслідки атаки.

На можливі перебої в роботі підприємства вже вказують і дані біржі. У вівторок на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі не виставили на продаж жодних обсягів скрапленого газу для відвантаження з тобольського пункту.

Раніше цього року з нього регулярно продавали близько 4 тисяч метричних тонн технічної суміші пропану та бутану на добу.

За даими галузевих джерел Reuters, "ЗапСибНефтехим" виробляє близько 6 млн метричних тонн скрапленого нафтового газу на рік. Це приблизно 40% від загального обсягу його виробництва в Росії.

Водночас значна частина продукції підприємства використовується не для продажу на ринку. За оцінками учасників галузі, близько половини виробленого на заводі скрапленого газу є сировиною для нафтохімічного виробництва на інтегрованому комплексі "Сибур" у Тобольську.

Таким чином, тривала зупинка підприємства може позначитися не лише на поставках скрапленого газу, а й на роботі пов'язаних із ним нафтохімічних виробництв.