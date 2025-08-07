Атака дронів на Волгоградську область РФ: під ударом були дві залізничні станції

У ніч на 7 серпня Волгоградська область РФ зазнала атаки невідомих дронів. Зокрема, безпілотники летіли на дві залізничні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора регіону Андрія Бочарова в Telegram .

У своєму звіті він стверджує, сили ППО нібито відбили атаку дронів і постраждалих немає. Однак не обійшлося без пошкоджень, адже під атакою були дві залізничні станції.

"На залізничній станції Суровикине виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - каже Бочаров.

Він також додав, що рух залізничного транспорту здійснюється нібито в штатному режимі.