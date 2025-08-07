ua en ru
Атака дронів на Волгоградську область РФ: під ударом були дві залізничні станції

Четвер 07 серпня 2025 07:05
Атака дронів на Волгоградську область РФ: під ударом були дві залізничні станції Фото: пожежу в Суровикиному продовжують гасити (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 7 серпня Волгоградська область РФ зазнала атаки невідомих дронів. Зокрема, безпілотники летіли на дві залізничні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора регіону Андрія Бочарова в Telegram.

У своєму звіті він стверджує, сили ППО нібито відбили атаку дронів і постраждалих немає. Однак не обійшлося без пошкоджень, адже під атакою були дві залізничні станції.

"На залізничній станції Суровикине виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - каже Бочаров.

Він також додав, що рух залізничного транспорту здійснюється нібито в штатному режимі.

Атака дронів на Волгоградську область РФ

Нагадаємо, що повідомлення про атаку невідомих безпілотників почали з'являтися приблизно о 01:30. Пізніше канали уточнили, що атака почалася близько першої години ночі.

Спочатку було чутно звуки дронів, а після приблизно 10 вибухів. Потім, після нібито "падіння уламків" одного з дронів, у районі залізничної станції в Суровикиному виникла пожежа. Паралельно в соцмережах з'являлися кадри з вогнем.

Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

