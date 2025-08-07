Атака дронов на Волгоградскую область РФ: под ударом были две железнодорожные станции

В ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке неизвестных дронов. В частности, беспилотники летели на две железнодорожные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram .

В своем отчете он утверждает, силы ПВО якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет. Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой были две железнодорожные станции.

"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет", - говорит Бочаров.

Он также добавил, что движение железнодорожного транспорта осуществляется якобы в штатном режиме.