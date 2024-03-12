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Атака дронів в Тернопільській області: сталася пожежа на об'єкті інфраструктури

Фото: атака дронів в Тернопільській області, сталася пожежа на об'єкті інфраструктури (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки дронів РФ у ніч з 11 на 12 березня, у Тернопільській області спалахнув об'єкт інфраструктури. Найближчий населений пункт залишається без газу, не було тут і світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську ОВА.

"Сьогодні вночі, внаслідок атак ворожими БПЛА типу "Shahed", сталась пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури в Кременецькому районі", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними ОВА, ліквідація пожежі триває.

"Загиблих та травмованих немає. Під час атаки "шахедами" в найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкту інфраструктури призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7:00 електрики відновили живлення у населеному пункті, незабаром відновлять подачу газу", - додали в адміністрації.

Обстріл України

Російські окупанти в ніч з 11 на 12 березня запустили дрони-камікадзе "шахед" по Україні. У низці регіонів оголосили повітряну тривогу. Зокрема, вибухи лунали на Хмельниччині.

Як пізніше розповіли у Повітряних силах ЗСУ, російські війська вночі атакували територію України дронами типу "Шахед" та крилатою ракетою. Сили ППО знищили більшість безпілотників. Зокрема, окупанти запустили 22 "шахеди", 17 з яких було збито.


 

 

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Тернопільська областьПожежа