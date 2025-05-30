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Удар дронів РФ по Харкову: через обстріл постраждала 61-річна жінка

П'ятниця 30 травня 2025 04:54
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Удар дронів РФ по Харкову: через обстріл постраждала 61-річна жінка Ілюстративне фото: медики надають допомогу жінці (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 травня росіяни масовано атакували Слобідський район Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОДА (ОВА) Олега Синєгубова.

"В Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні Синєгубова о 04:21.

Напередодні Терехов писав, що через обстріл РФ постраждала працівниця комунального підприємства. Під час атаки вона знаходилася на території КП. Поки незрозуміло, Синєгубов пише про цю ж жінку чи іншу.

Що відомо про атаку РФ на Харків

Починаючи приблизно з 03:10, у Харкові кілька разів було чути серію вибухів. Як з'ясувалося пізніше, ворог вчинив масований удар дронів, а саме - по територію одного з комунальних підприємств в Слобідському районі. На місці влучань фіксували пожежу. Крім того, житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень.

Терехов і Синєгубов писали, що по Слобідському району було 8 влучань. Наразі інформація щодо руйнацій і пошкоджень уточнюється.

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