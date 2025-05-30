Удар дронів РФ по Харкову: через обстріл постраждала 61-річна жінка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОДА (ОВА) Олега Синєгубова.

Напередодні Терехов писав, що через обстріл РФ постраждала працівниця комунального підприємства. Під час атаки вона знаходилася на території КП. Поки незрозуміло, Синєгубов пише про цю ж жінку чи іншу.

"В Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні Синєгубова о 04:21.

Що відомо про атаку РФ на Харків

Починаючи приблизно з 03:10, у Харкові кілька разів було чути серію вибухів. Як з'ясувалося пізніше, ворог вчинив масований удар дронів, а саме - по територію одного з комунальних підприємств в Слобідському районі. На місці влучань фіксували пожежу. Крім того, житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень.

Терехов і Синєгубов писали, що по Слобідському району було 8 влучань. Наразі інформація щодо руйнацій і пошкоджень уточнюється.

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