Удар дронов РФ по Харькову: из-за обстрела пострадала 61-летняя женщина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОГА (ОВА) Олега Синегубова.

Накануне Терехов писал, что из-за обстрела РФ пострадала работница коммунального предприятия. Во время атаки она находилась на территории КП. Скорее всего, Синегубов пишет именно об этой женщине.

"В Слободском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадала 61-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении Синегубова в 04:21.

Что известно об атаке РФ на Харьков

Начиная примерно с 03:10, в Харькове несколько раз была слышна серия взрывов. Как выяснилось позже, враг совершил массированный удар дронов, а именно - по территории одного из коммунальных предприятий в Слободском районе. На месте попаданий фиксировали пожар. Кроме того, жилые дома, расположенные вблизи места обстрела, получили повреждения.

Терехов и Синегубов писали, что по Слободскому району было 8 попаданий. В настоящее время информация о разрушениях и повреждениях уточняется.

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