Удар дронов РФ по Харькову: из-за обстрела пострадала 61-летняя женщина
В ночь на 30 мая россияне массированно атаковали Слободской район Харькова. В результате обстрела пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОГА (ОВА) Олега Синегубова.
"В Слободском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадала 61-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении Синегубова в 04:21.
Накануне Терехов писал, что из-за обстрела РФ пострадала работница коммунального предприятия. Во время атаки она находилась на территории КП. Скорее всего, Синегубов пишет именно об этой женщине.
Что известно об атаке РФ на Харьков
Начиная примерно с 03:10, в Харькове несколько раз была слышна серия взрывов. Как выяснилось позже, враг совершил массированный удар дронов, а именно - по территории одного из коммунальных предприятий в Слободском районе. На месте попаданий фиксировали пожар. Кроме того, жилые дома, расположенные вблизи места обстрела, получили повреждения.
Терехов и Синегубов писали, что по Слободскому району было 8 попаданий. В настоящее время информация о разрушениях и повреждениях уточняется.
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