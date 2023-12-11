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Атака дронів на південь України: спалахнули пожежі, є пошкодження

Миколаїв, Понеділок 11 грудня 2023 08:36
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Атака дронів на південь України: спалахнули пожежі, є пошкодження Фото: у Миколаївській області є пошкодження через уламки дронів (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 11 грудня атакувала південь України 18 дронами-камікадзе. Всі "шахеди" збили, але через падіння уламків є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня у Telegram та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Відомо, що російські окупанти випустили 18 "шахедів" з території окупованого Криму. Під ударом були південні регіони. Сили протиповітряної оборони збили у Миколаївській області 13 дронів, у Херсонській - 3, в Одеській - 2.

У Миколаївській області є пошкодження через падіння уламків збитих безпілотників:

  • в Очакові пошкоджений приватний будинок;
  • у Куцурубській громаді спалахнула пожежа на складі з сільськогосподарською технікою, її ліквідували;
  • у Снігурівці спалахнуло порожнє складське приміщення на території агропідприємства.

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки немає постраждалих.

Фото: у Миколаївській області є пошкодження через уламки дронів (t.me/SJTF_Odes)

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, вчора вечері Повітряні сили повідомляли про запуск "шахедів" окупантами. У Миколаївській області лунали вибухи. Українські військові збили всі 18 дронів. Прямих влучань не було.

Також вночі росіяни намагалися атакувати Київ. Загарбники, попередньо з Брянської області, випустили 8 балістичних ракет. У Києві та області працювала ППО. Всі ворожі ракети були знищені.

Проте у двох районах столиці є пошкодження через падіння уламків. Четверо людей постраждали.

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