Атака дронів на Одеську область: РФ запустила "Шахеди" незвичною траєкторією

"Нічна атака безпілотниками типу Shahed-136 випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області. Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що зазвичай росіяни запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Шахеди" випустили з Азовського через Чорне.

Атака дронів на Одеську область

Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. В регіоні лунали потужні вибухи.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначили в Одеській ОВА.

Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.