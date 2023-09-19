Атака дронів на Львів: поліція показала перші хвилини після удару

Як зазначають правоохоронці, під завалами внаслідок атаки російських окупантів були люди.

Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка приєдналися до небайдужих громадян та почали розбирати уламки бетону та інших конструкцій, під якими були жінка та чоловік. Їх вдалося звільнити.

"26-річного чоловіка госпіталізували. 29-річна потерпіла попередньо відмовилася від госпіталізації. На жаль, є загиблий і ще одна людина травмована", - уточнюють у поліції.

Удар по Львову

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, вранці у Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили безпілотниками по промислових складах. Усього було зафіксовано три влучання.

Більш детально про атаку - у матеріалі РБК-Україна.