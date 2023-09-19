UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака дронів на Львів: поліція показала перші хвилини після удару

Фото: поліція показала перші хвилини після удару росіян по Львову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 19 вересня, за допомогою дронів "Шахед" атакували Львів. З’явилося відео перших хвилин після теракту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

Як зазначають правоохоронці, під завалами внаслідок атаки російських окупантів були люди.

Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка приєдналися до небайдужих громадян та почали розбирати уламки бетону та інших конструкцій, під якими були жінка та чоловік. Їх вдалося звільнити.

"26-річного чоловіка госпіталізували. 29-річна потерпіла попередньо відмовилася від госпіталізації. На жаль, є загиблий і ще одна людина травмована", - уточнюють у поліції.

Удар по Львову

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, вранці у Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили безпілотниками по промислових складах. Усього було зафіксовано три влучання.

Більш детально про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівдрониатака дронівполицияВійна Росії проти України