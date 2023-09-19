Атака дронов на Львов: полиция показала первые минуты после удара

Российские оккупанты сегодня, 19 сентября, при помощи дронов "Шахед" атаковали Львов. Появилось видео первых минут после теракта РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.
Как отмечают правоохранители, под завалами в результате атаки российских оккупантов находились люди.
Командир роты Александр Куксин и его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалка присоединились к неравнодушным гражданам и начали разбирать обломки бетона и других конструкций, под которыми были женщина и мужчина. Их удалось освободить.
"26-летнего мужчину госпитализировали. 29-летняя потерпевшая предварительно отказалась от госпитализации. К сожалению, есть погибший и еще один человек травмирован", - уточняют в полиции.
Напомним, сегодня, 19 сентября, утром во Львове во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Позже стало известно, что оккупанты ударили беспилотниками по промышленным складам. Всего было зафиксировано три попадания.
Более детально об атаке - в материале РБК-Украина.
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