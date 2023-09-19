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Атака дронов на Львов: полиция показала первые минуты после удара

Фото: полиция показала первые минуты после удара россиян по Львову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 19 сентября, при помощи дронов "Шахед" атаковали Львов. Появилось видео первых минут после теракта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

Как отмечают правоохранители, под завалами в результате атаки российских оккупантов находились люди. 

Командир роты Александр Куксин и его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалка присоединились к неравнодушным гражданам и начали разбирать обломки бетона и других конструкций, под которыми были женщина и мужчина. Их удалось освободить. 

"26-летнего мужчину госпитализировали. 29-летняя потерпевшая предварительно отказалась от госпитализации. К сожалению, есть погибший и еще один человек травмирован", - уточняют в полиции. 

Удар по Львову

Напомним, сегодня, 19 сентября, утром во Львове во время воздушной тревоги раздались взрывы. 

Позже стало известно, что оккупанты ударили беспилотниками по промышленным складам. Всего было зафиксировано три попадания.

Более детально об атаке - в материале РБК-Украина

 

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