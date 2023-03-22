Атака дронів Київської області: кількість загиблих зросла

"Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів", - розповів він.

За його словами, четвертою жертвою став 40-річний водій.

"Чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, під час атаки дронами вночі на середу, 22 березня, було пошкоджено цивільний об'єкт, почалася пожежа. Спочатку повідомлялось, що троє людей загинули, 7 людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що під час нічної атаки дронів росіян у Ржищеві Київської області було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею, де спалахнула пожежа. Понад 20 людей було доставлено до лікарні. Серед загиблих – водій "швидкої", який приїхав рятувати людей.