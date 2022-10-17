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Атака дронів на Київ: зруйнований будинок не підлягає відновленню, - Кличко

Фото: зруйнований внаслідок атаки дронів будинок у Києві не підлягає відновленню (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Житловий будинок у Києві, який росіяни атакували 17 жовтня за допомогою дронів-камікадзе, не підлягає відновленню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"Будинок зруйнований повністю, він не підлягає відновленню. Тому що там майже не залишилось нічого від того будинку. Несучі конструкції зруйновані", - сказав він.

За словами Кличка, у будинку проживали 16 родин. Наразі їх розміщують у готелях.

Столична влада також готова надати їм тимчасове житло і розглядає можливість надання постійного житла.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136. Один із дронів потрапив до житлового будинку у Шевченківському районі. Наразі відомо про чотирьох загиблих і чотирьох поранених в результаті атаки.

Також повідомлялося, що столичні поліцейські збили один з ворожих безпілотників зі стрілкової зброї та показали це на відео.

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КиївВіталий Кличко