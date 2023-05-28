Атака дронів на Київ: влада уточнила інформацію про жертв

У Києві внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Постраждалі: 1 особа поранено (травми нижніх кінцівок), 1 особа загинула", - йдеться у публікації.

Дані ще уточнюються.

Також у Київській МВА додали, що попередня інформація щодо падіння уламків на території АЗС не підтвердилася.

Повітряна тривога у столиці та області триває, працює ППО. Громадян закликають зберігати інформаційну тишу та залишатися в укриттях.

"Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

Нічна атака дронів на Київ

Цієї ночі у Києві пролунала серія вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні. Наші військові збивають ворожі дрони.

Внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на даху 9-поверхового будинку у Печерському районі столиці. Також заходів повідомив про вибухи у Солом'янському районі.

Все, що відомо про наслідки атаки на столицю на цей момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.