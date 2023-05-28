Атака дронов на Киев: власти уточнили информацию о жертвах

В Киеве в результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранение.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Киевской городской военной администрации.

"В результате попадания обломков в 7-этажное нежилое здание произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Пострадавшие: 1 человек ранен (травмы нижних конечностей), 1 человек погиб", - говорится в публикации.

Данные еще уточняются.

Также в Киевской ГВА добавили, что предварительная информация по падению обломков на территории АЗС не подтвердилась.

Воздушная тревога в столице и области продолжается, работает ПВО. Граждан призывают сохранять информационную тишину и оставаться в укрытиях.

"Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Ночная атака дронов на Киев

Этой ночью в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине. Наши военные сбивают вражеские дроны.

В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на крыше 9-этажного дома в Печерском районе столицы. Также мер сообщил о взрывах в Соломенском районе.

Все что известно о последствиях атаки на столицу на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.