Атака дронів на Київ: уламки впали на Печерську, сталася пожежа

"Внаслідок атаки ударних БпЛА Збройних Сил Росії по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі міста. За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову", - передали в КМВА.

В адміністрації додали, що інформації щодо можливих постраждалих не надходило.

З'ясовуються деталі щодо наслідків.

Також в КМВА зазначили, що повітряна атака на столицю триває, й у місті працює ППО.

Київський міський голова підтвердив попередні дані щодо пожежі на Печерську.

"Внаслідок ворожої атаки, попередньо, є загоряння в не житловому приміщенні в Печерському районі. Всі служби прямують на місце", - розповів мер.

Оновлено: ще пожежі і постраждалий

Пізніше Кличко розповів, що у Печерському районі столиці також є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку.

Міський голова розповів, що до медиків звернулася одна людина.

"Такоє є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі", - додав він.

Оновлено: уточнено наслідки

Мер столиці Віталій Кличко пізніше розповів, що у житловому будинку на Печерську частково були зруйновані два верхніх поверхи.

"Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували", - передав він.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що з вечора 31 грудня 2024 року російські окупанти запустили ударні безпілотники у бік України для чергової атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Близько сьомої години ранку в Київській області розпочалася робота ППО через безпілотники противника.

Пізніше у Києві було чути вибухи на тлі дронової атаки.