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Атака дронів на Київ: у Солом'янському районі є постраждалий

Ілюстративне фото: надання допомоги постраждалим (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 31 липня російські безпілотники атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Так, в ніч на 31 липня Київ вкотре став мішенню для російської атаки з повітря. Перші повідомлення про вибухи та роботу ППО з’явилися близько опівночі. Мешканці кількох районів Києва повідомляли про гучні звуки та падіння уламків.

За словами Тимура Ткаченка, в результаті масованого удару дронами-камікадзе в Солом’янському районі Києва було зафіксовано щонайменше п’ять місць ураження. Там уламки влучили в житлову інфраструктуру - на одній з вулиць загорілися припарковані автомобілі.

Пізніше КМВА уточнила, що також сталося загоряння в освітньому закладі. Ще в одному будинку пожежа виникла в квартирі на 5 поверсі. 

О 0:50 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Соломʼянському районі внаслідок атаки постраждав чоловік і йому зараз надається допомога.  У нього опіки кінцівок.

Станом на 1:43 відомо, що постраждалих в Києві вже пʼятеро, серед них мати з дитиною.

Як повідомляли Повітряні сили, росіяни в ніч на 31 липня масовано атакують Україну ударними дронами. Безпілотники були запущені з різних напрямків, зокрема з півночі, сходу та півдня.

Більше про наслідки нальоту безпілотників на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївВійна в УкраїніАтака дронів