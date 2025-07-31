Атака дронів на Київ: у Солом'янському районі є постраждалий

Так, в ніч на 31 липня Київ вкотре став мішенню для російської атаки з повітря. Перші повідомлення про вибухи та роботу ППО з’явилися близько опівночі. Мешканці кількох районів Києва повідомляли про гучні звуки та падіння уламків.

За словами Тимура Ткаченка, в результаті масованого удару дронами-камікадзе в Солом’янському районі Києва було зафіксовано щонайменше п’ять місць ураження. Там уламки влучили в житлову інфраструктуру - на одній з вулиць загорілися припарковані автомобілі.

Пізніше КМВА уточнила, що також сталося загоряння в освітньому закладі. Ще в одному будинку пожежа виникла в квартирі на 5 поверсі.

О 0:50 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Соломʼянському районі внаслідок атаки постраждав чоловік і йому зараз надається допомога. У нього опіки кінцівок.

Станом на 1:43 відомо, що постраждалих в Києві вже пʼятеро, серед них мати з дитиною.