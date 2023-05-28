Атака дронів на Київ: серед постраждалих рятувальник

"Рятувальника служби ДСНС під час виконування своїх обов'язків завалило плитами. Однак лікарі говорять, що все під контролем", - повідомив мер.

Кличко розповів, що майже всі повітряні цілі, що запустила Російська Федерація сьогодні вночі на столицю, були збиті. Уламками вже збитих "Шахедів" були пошкоджені автівки та дахи житлових будинків в деяких районах Києва.

"На жаль і нас є втрати. Одна людина загинула. Двоє людей зараз знаходяться в лікарні, одна з них жінка, знаходиться в реанімації", - повідомив Кличко.

Атака дронів на Київ

Сьогодні російські військові запустили по Україні найбільшу кількість дронів з початку повномасштабної війни - 54 одиниці. Сили ППО збили 52 ворожих безпілотників.

В районі Києва знищили понад 40 дронів. У столиці впали уламки. Внаслідок інциденту у Голосіївському районі почалася пожежа, а у Печерському районі були руйнування. Одна людина загинула, ще двох - поранено.

Усі деталі атаки російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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