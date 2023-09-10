Атака дронів на Київ: в кількох районах столиці виникли пожежі, є постраждалий

"В Святошинському, Подільському, Шевченківському районах зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань уточнюється", - зазначають у Київській міській військовій адміністрації.

Стверджується, що на місця виїхали всі екстрені служби. Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Також уламки впали на нежитлове приміщення в Дарницькому районі. Попередньо, без постраждалих.

Пожежі в Святошинському та Соломʼянському районах

За даними КМВА уламки впали в районі парку Совки у Святошинському районі. Виникла пожежа. На місці працюють працівники ДСНС.

Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце.

В Подільському районі є постраждалий

Уламки впали на відкриту місцевість в Подільському районі. Пожежно-рятувальні служби працюють. Віталій Кличко повідомив, що є один постраждалий.

"Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці", - зазначив мер столиці.

В КМВА опублікували фото наслідків падіння уламків у Подільському районі:

Уламки влучили в багатоповерхівку

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку.

"Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв", - додав він.