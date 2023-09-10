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Атака дронів на Київ: в кількох районах столиці виникли пожежі, є постраждалий

Фото: у кількох районах Києва зафіксували падіння уламків вночі 10 вересня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок атаки дронів вночі 10 вересня в п'ятьох районах Києва зафіксовано падіння уламків. Виникли пожежі. Є постраждалий. У Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

"В Святошинському, Подільському, Шевченківському районах зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань уточнюється", - зазначають у Київській міській військовій адміністрації.

Стверджується, що на місця виїхали всі екстрені служби. Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Також уламки впали на нежитлове приміщення в Дарницькому районі. Попередньо, без постраждалих.

Пожежі в Святошинському та Соломʼянському районах

За даними КМВА уламки впали в районі парку Совки у Святошинському районі. Виникла пожежа. На місці працюють працівники ДСНС.

Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце.

В Подільському районі є постраждалий

Уламки впали на відкриту місцевість в Подільському районі. Пожежно-рятувальні служби працюють. Віталій Кличко повідомив, що є один постраждалий. 

"Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці", - зазначив мер столиці.

В КМВА опублікували фото наслідків падіння уламків у Подільському районі:

 

Уламки влучили в багатоповерхівку

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку. 

"Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв", - додав він.

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Київатака дронів