Атака дронов на Киев: в нескольких районах столицы возникли пожары, есть пострадавший

"В Святошинском, Подольском, Шевченковском районах зафиксировано падение обломков. Информация о пострадавших или разрушениях уточняется", - отмечают в Киевской городской военной администрации.

Утверждается, что на места выехали все экстренные службы. Местные жители призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Пожары в Святошинском и Соломенском районах

По данным КМВА обломки упали в районе парка Совки в Святошинском районе. Возник пожар. На месте работают работники ГСЧС.

Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место.

В Подольском районе есть пострадавший

Обломки свалились на открытую местность в Подольском районе. Пожарно-спасательные службы работают. Виталий Кличко сообщил, что есть один пострадавший.

"Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", - отметил мэр столицы.

В КМВА опубликовали фото последствий падения обломков в Подольском районе:

Обломки попали в многоэтажку

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома.

"Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", - добавил он.