Атака дронов на Киев: в нескольких районах столицы возникли пожары, есть пострадавший

В результате атаки дронов ночью 10 сентября в трех районах Киева зафиксировано падение обломков. Возникли пожары. Есть пострадавший. В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.
"В Святошинском, Подольском, Шевченковском районах зафиксировано падение обломков. Информация о пострадавших или разрушениях уточняется", - отмечают в Киевской городской военной администрации.
Утверждается, что на места выехали все экстренные службы. Местные жители призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Пожары в Святошинском и Соломенском районах
По данным КМВА обломки упали в районе парка Совки в Святошинском районе. Возник пожар. На месте работают работники ГСЧС.
Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место.
В Подольском районе есть пострадавший
Обломки свалились на открытую местность в Подольском районе. Пожарно-спасательные службы работают. Виталий Кличко сообщил, что есть один пострадавший.
"Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", - отметил мэр столицы.
В КМВА опубликовали фото последствий падения обломков в Подольском районе:
Обломки попали в многоэтажку
Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома.
"Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", - добавил он.
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