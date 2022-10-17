Атака дронів. У Києві повідомляють про нові вибухи

У Києві пролунали ще два вибухи. Це сталося після атаки іранських дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Віталія Кличка.
За його словами, вибухи пролунали у Шевченківському районі столиці.
"Іще два вибухи в Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.
У столиці та Київській області триває повітряна тривога. Її оголосили о 6:12.
Сьогодні зранку у Києві пролунали вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти атакували місто іранськими дронами-камікадзе.
Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі.
У міській військовій адміністрації заявили, що окупанти продовжують завдавати удари по об'єктах критичної інфраструктури. Жителів столиці просять залишатися в укриттях.
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