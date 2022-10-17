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Атака дронов. В Киеве сообщают о новых взрывах

Фото: в Киеве слышали новые взрывы (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве прогремели еще два взрыва. Это произошло после атаки иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.

По его словам, взрывы прогремели в Шевченковском районе столицы.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

В столице и Киевской области продолжается воздушная тревога. Ее объявили в 6:12.

Атака дронов

Сегодня утром в Киеве раздались взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты атаковали город иранскими дронами-камикадзе.

Взрывы раздались в Шевченковском районе. В результате атаки произошел пожар в нежилом здании.

В городской военной администрации заявили, что оккупанты продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Жителей столицы просят оставаться в укрытиях.

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КиевВзрыв