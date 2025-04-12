Атака дронів: у Харкові пролунала серія вибухів

Російські ударні безпілотники масовано атакують Харків. У місті пролунала серія потужних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Маємо три удари по Харкову БпЛА типу "Шахед", два з них у Немишлянському районі", - написав Терехов.
"У Харкові пролунало два вибухи! Загроза ворожих ударів зберігається. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив Синєгубов о 04:07 і за хвилину додав, що в місті було чути третій вибух.
Синєгубов повідомив, що ворожі дрони атакували Немишлянський район Харкова. Наслідки ударів ворожих БпЛА перевіряють профільні служби.
"На цю хвилину - в Харкові без постраждалих", - повідомив голова ОВА.
Моніторингові пабліки повідомляють про наближення нових дронів до Харкова.
В ніч на 12 квітня російські терористи масштабно атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько 02:00 було чутно вибухи в Одесі. Ворог атакував безпілотниками два райони міста.
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