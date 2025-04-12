Атака дронів: у Харкові пролунала серія вибухів

"Маємо три удари по Харкову БпЛА типу "Шахед", два з них у Немишлянському районі", - написав Терехов.

"У Харкові пролунало два вибухи! Загроза ворожих ударів зберігається. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив Синєгубов о 04:07 і за хвилину додав, що в місті було чути третій вибух.

Оновлено 04:22

Синєгубов повідомив, що ворожі дрони атакували Немишлянський район Харкова. Наслідки ударів ворожих БпЛА перевіряють профільні служби.

"На цю хвилину - в Харкові без постраждалих", - повідомив голова ОВА.

Моніторингові пабліки повідомляють про наближення нових дронів до Харкова.